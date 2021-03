MLS : la collection Blackout dévoilée à l'occasion du Black History Month

Pour célébrer le Black History Month, Black Player for Change s'allie à Participation Trophy Studio pour dévoiler « The Blackout Collection » qui comporte 8 maillots totalement personnalisés à l'aide des expériences personnelles et collectives des joueurs durant l'année 2020 qui a été particulièrement marquante.

Black Player for Change, aussi appelée « BPC », est une organisation indépendante qui s'est engagée à lutter contre les injustices raciales présentes dans le football et la société de manière générale. BPC est composée de plus de 170 joueurs, entraîneurs et membres du personnel noirs de la MLS. Après une année compliquée marqué par les violences policières aux États-Unis et le mouvement « Black Lives Matter », qui est devenu viral, Black Player for Change collabore avec le studio de création Participation Trophy pour créer une collection en édition limitée.

« The Blackout Collection » a été mise en avant par Quincy Amarikwa (Las Vegas Lights FC), Mark Anthony Kaye (Los Angeles Football Club), Miles Robinson (Atlanta United), Sebastien Ibeagha (NYCFC), Justin Morrow (Toronto FC), Jeremy Ebobisse (Portland Timbers FC), Earl Edwards Jr (New England Revolution) et Sean Johnson (NYCFC) qui ont vu leurs maillots être utilisés pour la commercialisation. On retrouve donc des maillots aux coloris sombres où le hashtag #TogetherThereWillBeChange (ensemble, il y aura du changement en français) de l'organisation Black Player For Change apparaît en or au dos de tous les maillots. Ce hashtag sonne comme un rappel, ce maillot symbolise l'unité dans la lutte pour l'égalité.

La collection sera disponible pour les supporters par le biais d’une loterie où tous les fonds récoltés seront distribués au FC Harlem, qui est une organisation de développement de la jeunesse qui, grâce au football, a un impact positif sur la vie des jeunes d'un quartier connu pour sa population afro-américaine. Pour participer à cette loterie, il faut faire un achat sur le store de Black Player for Change ou faire un don à l'organisation jusqu'au 7 mars.

