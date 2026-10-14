LOSC : Ayase Ueda touché au talon contre Arsenal

Mauvaise nouvelle pour Lille après sa lourde défaite sur la pelouse d’Arsenal (3-0), mardi soir en Ligue des Champions. Selon les informations de L’Équipe, Ayase Ueda a ressenti une douleur au talon gauche lors de cette rencontre et pourrait manquer le prochain rendez-vous des Dogues en championnat. Titulaire face aux Gunners, l’attaquant japonais a quitté la pelouse à la 78e minute, remplacé par Olivier Giroud, qui retrouvait l’Emirates Stadium huit ans après son départ du club londonien. Mais au-delà du résultat, c’est surtout l’état physique d’Ueda qui inquiète désormais le staff lillois. Le joueur boitait encore au moment de rejoindre le car de son équipe après la rencontre, laissant planer le doute sur la gravité de sa blessure.

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L’international japonais souffre d’une gêne au talon gauche, une douleur qu’il n’avait encore jamais rencontrée au cours de sa carrière. Des examens doivent être réalisés ce mercredi à Lille, après le retour de l’équipe dans l’après-midi en Eurostar, afin d’évaluer précisément son état et de déterminer la durée éventuelle de son indisponibilité. En attendant les résultats, sa participation à la réception de Brest, programmée samedi à 20h45, reste incertaine.