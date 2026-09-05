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Mohamed Bayo quitte le LOSC pour Samsunspor

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mohamed Bayo avec le LOSC @Maxppp

Comme attendu et même annoncé par Olivier Létang face à la presse cette semaine, Mohamed Bayo quitte le LOSC. Prêté la saison passée à Gaziantep, l’attaquant de 28 ans repart en Turquie mais cette fois à Samsunspor et dans le cadre d’un transfert définitif. Il lui restait encore une année de contrat avec les Dogues.

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« Le LOSC confirme aujourd’hui le transfert de Mohamed Bayo à Samsunspor (Turquie), et lui souhaite la meilleure réussite pour la suite de sa carrière ! » Arrivé à Lille en 2022 en provenance de Clermont pour 14 M€, l’international guinéen n’a jamais réussi à s’imposer et a enchaîné des prêts au Havre, au Royal Antwerp et à Gaziantep.

Pub. le - MAJ le
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