Mohamed Bayo quitte le LOSC pour Samsunspor

Comme attendu et même annoncé par Olivier Létang face à la presse cette semaine, Mohamed Bayo quitte le LOSC. Prêté la saison passée à Gaziantep, l’attaquant de 28 ans repart en Turquie mais cette fois à Samsunspor et dans le cadre d’un transfert définitif. Il lui restait encore une année de contrat avec les Dogues.

La suite après cette publicité

Merci Momo ! 🤝



Le LOSC confirme aujourd’hui le transfert de Mohamed Bayo à Samsunspor (Turquie), et lui souhaite la meilleure réussite pour la suite de sa carrière !



➡️ Lire le communiqué : https://t.co/jZgsSd2850 pic.twitter.com/IvxYCFZeGG — LOSC (@losclive) September 5, 2026

« Le LOSC confirme aujourd’hui le transfert de Mohamed Bayo à Samsunspor (Turquie), et lui souhaite la meilleure réussite pour la suite de sa carrière ! » Arrivé à Lille en 2022 en provenance de Clermont pour 14 M€, l’international guinéen n’a jamais réussi à s’imposer et a enchaîné des prêts au Havre, au Royal Antwerp et à Gaziantep.