Le FC Barcelone prépare la vente importante d’un de ses cadres

Tout se passe pour le mieux au FC Barcelone. Après sept journées de Liga disputées, le club blaugrana occupe actuellement la première place avec quatre points d’avance sur le Real Madrid. Le Barça a également bien lancé sa campagne européenne en Ligue des Champions (victoire contre Feyenoord, 5-1) et affiche des ambitions élevées cette saison. Dans ce contexte positif, plusieurs cadres continuent de prendre une place importante dans le projet catalan, à l’image de Dani Olmo.

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L’international espagnol (61 sélections) a déjà délivré trois passes décisives en huit rencontres cette saison (342 minutes disputées). Le récent champion du monde sort également d’une trêve internationale réussie avec l’Espagne, puisqu’il a délivré trois offrandes en trois matches. Malgré ce début d’exercice intéressant, face à une concurrence accrue dans sa zone en club, l’avenir de l’ancien du RB Leipzig risque de faire parler de lui dans les prochains mois. Le joueur âgé de 28 ans serait en effet susceptible de quitter le FC Barcelone.

Un retour en Bundesliga ?

Parmi les prétendants, le Bayern Munich est particulièrement intéressé. Selon Sky Sports News, le club munichois a déjà placé Olmo dans sa liste pour anticiper les éventuels départs de Michael Olise ou Jamal Musiala. Une information confirmée par Mundo Deportivo, qui assure que l’intérêt bavarois est bien réel. Avant même son retour au Barça à l’été 2024 contre 61 millions d’euros, le Bayern avait déjà tenté de se positionner sur le joueur. Sous contrat jusqu’en 2030, Olmo reste pour l’instant concentré sur son aventure catalane et souhaite, pour l’heure, remporter tous les titres possibles avec le Barça.

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Le Bayern pourrait néanmoins revenir à la charge dès le prochain mercato d’été. La direction munichoise souhaite renforcer son secteur offensif et recherche davantage de créativité et de polyvalence. Un profil qui correspond aux qualités d’Olmo, capable d’évoluer dans l’axe comme sur les ailes. Pour le moment, Olmo n’a reçu aucune proposition concrète et n’a manifesté aucune volonté de quitter le Barça. Côté club, aucune offre officielle n’a été transmise au FC Barcelone et d’autres grands clubs européens, notamment en Premier League, surveillent également le dossier. Reste à voir si les Blaugranas ouvriront pleinement la porte à un transfert, si les intérêts se transforment en offres.