Tottenham : Daniel Levy ouvre la porte à un départ d'Harry Kane mais...

La suite après cette publicité

S'il avait eu un peu de mal à entrer dans son Euro, l'attaquant des Three Lions régale depuis la fin de la phase de poules, et est le principal artisan du bon parcours britannique avec Raheem Sterling. Des prestations convaincantes en sélection avant un mercato estival qui s'annonce agité pour celui qui a inscrit 23 buts et délivré 14 passes décisives en 35 rencontres de Premier League cette saison.

Les deux clubs de Manchester sont notamment présentés comme de prétendants sérieux pour l'arrivée du buteur anglais cet été, notamment parce qu'ils font partie des rares écuries à pouvoir aligner des montants colossaux sur la table. On le sait, le boss des Spurs Daniel Levy est très dur en négociations. Football Insider en dit d'ailleurs un peu plus ce samedi.

Il ne veut pas que de l'argent

Tout d'abord, on apprend que le patron de l'écurie londonienne n'est pas forcément fermé à un départ de sa star. C'est déjà un premier pas encourageant pour ses prétendants, mais ses exigences sont en revanche toujours démentielles. Il demanderait ainsi 100 millions de livres en cash, soit environ 117 millions d'euros, et des joueurs en plus dans une opération.

Ainsi, les clubs mancuniens devraient tous deux expédier des joueurs en direction de Londres en cas d'offre pour le buteur britannique. Et nul doute que Nuno Espirito Santo, le nouvel entraîneur des Spurs, sera lui aussi très regardant. Autant dire que ce feuilleton ne fait que commencer, et qu'il sera passionnant à suivre...