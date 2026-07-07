« Ce match était clairement truqué » : l’Égypte crie au scandale d’arbitrage après la remontada de l’Argentine !

L’aventure de l’Égypte dans cette Coupe du Monde 2026 a pris fin de la pire des façons. Opposés à l’Argentine, championne du monde en titre, les hommes d’Hossam Hassan ont longtemps cru tenir l’exploit. Après l’ouverture du score de Yasser Ibrahim (15e), puis le but du break inscrit par Ziko au retour des vestiaires (67e), les Pharaons menaient face à une Albiceleste en manque d’inspiration (0-2). Mais les partenaires de Lionel Messi ont totalement renversé la rencontre dans les 13 dernières minutes grâce à Cristian Romero, à La Pulga et à Enzo Fernández, auteur du but de la victoire dans le temps additionnel (3-2).

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Au-delà de ce scénario cruel, c’est surtout l’arbitrage de François Letexier qui a suscité la colère des Égyptiens. Les Pharaons ont notamment contesté l’annulation du but d’Hassan à la 58e minute de jeu, finalement annulé à la suite une faute d’Attia sur Lisandro Martínez au départ de l’action. Une décision qui aurait pu permettre à l’Égypte de faire le break bien plus tôt. Après le coup de sifflet final, Ziko n’a d’ailleurs pas caché sa frustration.

Les Pharaons crient au scandale !

« Félicitations à l’Argentine pour la Coupe du Monde ! Tournoi truqué ! L’arbitre était injuste. Injuste. Injuste. Il a constamment essayé de nous arrêter et voulait nous faire taire sur le terrain », s’est tout simplement emporté le buteur égyptien en visant directement le corps arbitral. Dans la foulée de sa sortie, le sélectionneur des Pharaons, Hossam Hassan, en a rajouté une couche, déplorant les choix de M. Letexier. « Je vais dire ce que je pense, quelles qu’en soient les conséquences : ce match était clairement truqué, et le monde entier l’a vu. Et je voudrais ajouter une chose : s’ils veulent tant que l’Argentine gagne, pourquoi ont-ils appelé tout le monde à venir participer ? », a-t-il sorti au terme de la rencontre.

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« Tout est question de marketing et d’argent. Ils veulent que Messi, champion du monde, reste en course dans le tournoi. Dans le football beaucoup de choses se jouent en dehors du terrain au gré des intérêts, ce qui s’est passé est injuste. L’Égypte méritait sa qualification, nous avons été supérieurs à l’Argentine. » Toute proche de la qualification, l’Égypte l’a donc très mauvaise et quitte cette 23e édition de la Coupe du Monde avec un sentiment d’injustice pleinement assumée. L’Argentine, elle, miraculée, affrontera le vainqueur de Suisse-Colombie, en quart de finale.