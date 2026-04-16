Mercato : neuf joueurs sont sur le départ de Liverpool

C’est une élimination en forme de fin d’histoire pour Liverpool. Battu par le PSG en quarts de finale retour (2-0), non sans avoir bataillé, le club anglais a rendu les armes avec les honneurs. Sans doute était-il conscient qu’une défaite acterait cette page à tourner. Mohamed Salah, dont le départ en fin de saison a déjà été officialisé, a d’ailleurs longuement salué le public d’Anfield mardi soir pour ce qui était son dernier match à domicile dans une compétition où il a brillé pendant 9 ans. L’Égyptienne est la partie immergée de l’iceberg. En réalité, de nombreux éléments vont quitter les Reds dans les semaines à venir d’après The Telegraph.

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Outre le sort d’Arne Slot, dont le sort n’a pas encore été tranché par le board, ils sont neuf joueurs à être sur la sellette ou déjà même partis à l’issue de cet exercice, à l’instar de Salah. Un autre historique du club va s’en aller. Restreint à un rôle secondaire depuis la venue de Milos Kerkez, Andy Robertson arrive en fin de contrat en juin et ne sera pas prolongé. Pour lui aussi, l’annonce a déjà été officialisée. Le latéral gauche de 32 ans aurait pu partir dès l’hiver dernier en direction de Tottenham, mais il a préféré aller au bout de l’aventure avec son club où il est tout de même présent depuis janvier 2018.

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Slot pense déjà au prochain mercato

«On a beaucoup dit que le club est en transition. Le club a vendu 8 à 10 joueurs pour gagner de l’argent et signer environ cinq joueurs très talentueux, disait Arne Slot dès mardi soir après l’élimination de son équipe pour justifier la politique du club en matière de transferts. Nous devons vendre pour acheter. Nous perdons certains joueurs gratuitement, Mo Salah et Andy Robertson. C’est un grand défi cet été, mais le club a montré que ce modèle fonctionne. Comme je l’ai dit souvent, l’avenir semble très bon, surtout si nous pouvons signer des joueurs après que de bons joueurs soient partis cet été». Cela a au moins le mérite d’être clair pour les indésirables.

Pour Curtis Jones, il est peut-être temps que cela se termine. Formé à Liverpool et promis à un bel avenir, le milieu de terrain de 25 ans n’a finalement jamais réussi à s’installer sur la durée dans le onze de départ. À un an de la fin de son contrat, c’est le moment où jamais pour Liverpool de récupérer un chèque dans ce transfert. Il a d’ailleurs été contacté par l’Inter cet hiver. Lui aussi est formé chez les Reds et lui aussi n’a pas eu la trajectoire qui lui était promise. Harvey Elliott est carrément en train de vivre une saison presque blanche du côté d’Aston Villa où il est prêté. La faute à une clause où son option d’achat devient obligatoire à partir d’un certain nombre de matchs disputés.

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Mac Allister pour financer le mercato, Gomez pour tourner la page

Vous l’aurez compris, les Villans n’en veulent pas et ne font pas jouer le milieu offensif. Le joueur de 23 ans va donc revenir à Liverpool, où il a encore une année de contrat, pour probablement en repartir de manière définitive. Un autre nom au milieu de terrain, plus étonnant celui-là, pourrait plier bagage. Il s’agit d’Alexis Mac Allister (27 ans). Plusieurs explications sont données par le média anglais. Le champion du monde argentin a beau être l’un des piliers de l’équipe, ses prestations déçoivent depuis quelques mois. Il n’a plus que deux ans de contrat et aucune discussion pour le prolonger n’a démarré. De plus, son profil intéresse d’autres clubs et une belle vente financerait le mercato des Reds.

Souvent annoncé sur le départ, mais toujours resté, et tout le temps 12e homme, ça devrait être la bonne cette fois pour Joe Gomez. À 28 ans et à 14 mois de la fin de son bail, le défenseur suscite toujours l’intérêt de différentes équipes (Crystal Palace, Brighton). Il est sans doute temps pour lui de relever un nouveau défi, lui qui a débarqué en provenance de Charlton à 18 ans seulement. Le cas de Rhys Williams est différent. Celui qui a eu un rôle important durant la saison 2020/2021 pour pallier les très nombreuses blessures n’a pas pu enchaîner à ce niveau. Baladé de prêt en prêt (Swansea, Blackpool, Aberdeen, Port Vale, Morecambe), le défenseur de 25 ans va partir à la fin de son contrat en juin.

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Régler le problème Chiesa

Le jeune Calvin Ramsay (22 ans) est également sur le départ. Arrivé d’Aberdeen en 2022, le latéral droit ne s’est jamais imposé, encore moins cette saison où il a été envoyé en réserve après deux titularisations. Son bail expire dans deux mois et demi, il va donc s’en aller libre. Enfin, pour Federico Chiesa l’enjeu est différent. Remplaçant de luxe peu utilisé depuis sa venue il y a deux ans, l’international italien ne peut pas se permettre de vivre une nouvelle saison de la sorte. Il a un statut et une place en sélection à défendre. À deux ans de la fin de son contrat, il a besoin d’un volume de jeu plus important, ailleurs donc. Vendre pour acheter, Liverpool en a besoin, mais cette fois, il ne faudra pas se tromper, pas comme l’été dernier.