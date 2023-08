Sochaux : Romain Peugeot n’a pas dit son dernier mot

Si le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a décidé ce mardi de rendre un avis négatif au projet de rachat et de d’injections de capitaux dans l’espoir de sauver le club du Doubs, Romain Peugeot, héritier de la famille du géant de l’automobile français, ne compte pas s’arrêter ici. En effet, selon les informations de L’Equipe, un recours devant le Tribunal administratif est plus que jamais envisagé par Monsieur Peugeot. Le combat n’est pas terminé pour sauver le club sochalien :

«Malgré un dossier complet et solide présenté hier (lundi), nous prenons acte et sommes étonnés de la décision négative du CNOSF, pour laquelle nous étudions les possibilités juridiques d’introduire un recours, dès demain (mercredi), devant le tribunal administratif, nous a ainsi confié un proche de ce financier de 33 ans. Nous utiliserons toutes les voies de droit à notre disposition pour défendre le projet de rachat que nous avons établi et les 150 emplois qui en dépendent»

