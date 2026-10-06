Espagne : Carlos Espí encore écarté pour affronter la Croatie

Carlos Espí devra encore patienter avant de connaître sa première apparition avec l’équipe nationale espagnole. L’attaquant du Real Madrid avait été appelé en renfort par Luis de la Fuente après la blessure de Ferran Torres, mais le sélectionneur ne l’a pas intégré aux 23 joueurs retenus pour affronter la Croatie à Split ce soir. Déjà écarté lors du précédent rendez-vous face à la République tchèque, le jeune Espagnol reste donc toujours en attente de ses débuts avec la Roja.

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Cette décision confirme surtout la confiance maintenue par De la Fuente envers l’attaquant de l’Espanyol, alors que Roberto Fernández avait lui découvert la sélection A lors du match précédent. Espí, qui avait marqué cinq des treize buts de l’Espagne contre Saint-Marin, a pourtant participé à l’intégralité du rassemblement sans disputer la moindre minute avec les A. Il devra donc attendre une prochaine occasion pour tenter de faire ses premiers pas sous le maillot espagnol.