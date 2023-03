Vidéo : l’hilarant bizutage des nouveaux Bleus

La suite après cette publicité

C’est la tradition ! Dès qu’il y a des nouveaux appelés en équipe de France, ils doivent se mettre debout sur leur chaise et chanter a cappella une musique de leur choix. Brice Samba, Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram, ont eu droit à ce bizutage ce mardi soir à Clairefontaine lors du dîner. Le gardien lensois s’est d’abord lancé sur le titre "En chien", du rappeur Ninho. Le défenseur niçois Jean-Clair Todibo a choisi le classique "Pitbull" de Booba et Khéphren Thuram s’est lâché sur "10 12 14 Bureau" de Kalash Criminel où il a eu un tonnerre d’applaudissements !

