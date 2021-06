Equipe de France : la mise au point de Noël Le Graët sur l'avenir de Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Didier Deschamps sera-t-il toujours à la tête des Bleus au Qatar, dans environ un an et demi ? Depuis l'élimination des Bleus face à la Suisse lundi soir, les rumeurs concernant l'avenir du sélectionneur vont bon train, lui qui est sous contrat jusqu'à la fin du Mondial 2022. Il faut aussi signaler que l'ombre de Zinedine Zidane plane toujours au-dessus de l'équipe, avec des rumeurs qui reviennent encore de façon incessante. En attendant d'en savoir plus, Noel Le Graët a discuté avec Deschamps ce mardi. Et il a donné quelques pistes.

« Je me suis entretenu ce soir avec lui, à 18h au Bourget, avant qu'il reprenne l'avion pour Nice. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de partir. On a convenu de laisser passer une petite semaine puis de se rencontrer. On a bavardé deux minutes, on va discuter sereinement dans les huit-dix jours qui viennent », a lancé le patron de la FFF dans un entretien accordé à Europe 1.

NLG dévoile les critères à prendre en compte

« Jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. On a raté cette compétition, c'est certain, parce qu'on avait quand même des objectifs élevés. Je croyais sûrement, mais à tort, que notre équipe était dans les quatre meilleures d'Europe », a-t-il ajouté. Puis, il a dévoilé les paramètres qui feront que Deschamps sera conservé, ou limogé.

« On ne peut jamais décider à chaud. On va faire le bilan d'un certain nombre de matches, de la popularité de Didier mais aussi de l'affection que les joueurs lui portent. On ne décide pas comme ça, il faut aussi que lui ait très envie (de rester). Il n'y a que dix matches par an, il faut avoir une motivation extrême et je suis persuadé qu'il l'a », a ainsi conclu le principal dirigeant du football tricolore. Rendez-vous dans dix jours donc !