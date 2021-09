Bundesliga : le Hertha lance sa saison et s'impose à Bochum

Pour le compte de la quatrième journée de Bundesliga, Bochum recevait le Hertha Berlin au Vonovia-Ruhrstadion. Battus par Cologne (2-1) avant la trêve, les locaux voulaient se refaire une santé face à une équipe vexée par la gifle reçue à Munich (5-0) lors de la dernière journée. Mais le Hertha prouvait que l'accident face au Bayern était déjà oublié et ouvrait le score par Serdar après la demi-heure de jeu (0-1, 37e). Six minutes plus tard, le milieu offensif allemand s'offrait un doublé et permettait aux siens de réaliser le break (0-2, 43e).

Les hommes de Thomas Reis réagissaient juste avant l'heure de jeu par Zoller (1-2, 59e). Une réduction du score qui ne faisait pas vaciller le Hertha qui prenait le large par Myziane Maolida (1-3, 78e). Grâce à ce premier succès de la saison, le Hertha Berlin se hissait à la quinzième place du classement. Bochum glissait au treizième rang.

