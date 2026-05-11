«Vinicius et Mbappé ne s’entendent pas» : nouvelles révélations sur le Real Madrid

Hier soir, Kylian Mbappé (27 ans) et Vinicius Jr (25 ans) ont vécu une soirée difficile. Le Brésilien a été impuissant lors du Clasico remporté par le Barça, sacré vainqueur en Liga. De son côté, le Français était forfait. Mais son post Instagram pour soutenir son équipe, alors qu’elle était menée 2 à 0, a été mal perçu de l’autre côté des Pyrénées.

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Sur la Cadena SER, le journaliste Anton Meana a évoqué les relations entre les deux stars de la Casa Blanca. «Vinicius et Mbappé ne s’accordent pas, ils ne s’entendent pas et l’équipe, avec le Français, joue moins bien. Il ne fait rien pour s’adapter. Les coéquipiers le savent. Il n’y a pas de solutions.» Pourtant, Florentino Pérez ne veut vendre aucun des deux cet été.