José Mourinho se voit rester à l'AS Rome la saison prochaine

6eme de Serie A et qualifié pour la finale de la première édition de la Ligue Europa Conférence avec l'AS Rome, José Mourinho est un homme heureux dans la ville éternelle, où tout se passe au mieux, comme il le révélait à Sky sports : «en ce moment, tout est très calme car il me reste deux ans de contrat. Le club ne m'a pas approché pour essayer de prolonger, donc il ne me met pas dans une situation d'acceptation ou de refus. Tout est calme, stable et c'est comme ça que ça doit être.»

Bien que sous contrat, le Portugais aurait pu être tenté de rejoindre un club disputant la Ligue des Champions, mais il l'assure il sera toujours romain la saison prochaine : «je dois terminer la saison du mieux que nous pouvons et commencer à 100 % la saison prochaine, car je ne cherche pas à changer. Je ne pouvais pas quitter le club dès ma deuxième saison, je ne pouvais pas faire ça au club. Donc la saison prochaine, je suis là.»