Le FC Barcelone est prêt à bondir sur Eli Junior Kroupi !

Le monde du football s’extasie sur la qualité du secteur offensif de l’équipe de France à la Coupe du Monde. Et dire que la salle d’attente est déjà remplie des futurs talents qui permettront aux Bleus de poursuivre sur cette lancée… On pense bien évidemment à Eli Junior Kroupi, révélation de la saison en Premier League du côté de Bournemouth.

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On vous a déjà raconté que plusieurs clubs anglais lui faisaient les yeux doux. À commencer par l’ambitieux Tottenham, prêt à envoyer une offre de 94 M€ pour doubler la concurrence. L’intérêt concret des Spurs est bien noté par les autres courtisans, comme Arsenal, qui attend d’avancer sur d’autres dossiers, mais aussi le PSG et le FC Barcelone.

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Le Barça à l’affût

Déjà révélé il y a quelques semaines, l’intérêt du club catalan est réel. Eli Junior Kroupi est considéré comme la principale alternative au dossier Julian Alvarez. Or, vous avez pu le constater, ce dossier est tout sauf simple, et le Barça pourrait vite se rediriger vers Kroupi, comme l’explique Sport. Officiellement, l’intention de Bournemouth est de conserver le jeune Français de 20 ans, et même de prolonger son contrat.

Mais au regard des clubs intéressés, et des enchères qui vont forcément monter, les Cherries ne vont pas exagérément retenir leur pépite. Si Tottenham ne parvient pas à boucler le deal dans les prochains jours, et si le Barça s’enlise dans le dossier Alvarez, alors il se lancera dans la course à Eli Junior Kroupi.