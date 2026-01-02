Toulouse : Djibril Sidibé évacué sur civière

Ce vendredi, le RC Lens est allé s’offrir un festin à Toulouse en ouverture de la 17e journée de Ligue 1 (0-3). Un succès mérité qui permet aux Artésiens de conforter leur première place au classement et d’être champion d’automne. Rapidement réduits à dix avec l’expulsion d’Emersonn, les Toulousains ont passé une sale soirée.

La suite après cette publicité

Pour Djibril Sidibé, la rencontre s’est terminée de manière inquiétante. En effet, sur le dernier but des Lensois, Ismaëlo Ganiou a fauché le champion du monde 2018 en marquant le troisième but du match. Visiblement touché à l’épaule, Sidibé a semblé souffrir et a été évacué sur civière dans les derniers instants du match. On espère rien de grave pour l’ancien Monégasque.