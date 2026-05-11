Menu Rechercher
Commenter 20
Ligue 1

Didier Drogba s’enflamme lui aussi pour le PSG

Par Matthieu Margueritte
Didier Drogba lors d'une conférence de presse @Maxppp

Lorsqu’il était joueur, Didier Drogba adorait marquer contre le Paris Saint-Germain. Mais l’Ivoirien sait reconnaître quand le rival francilien fait bien les choses. Après Adil Rami, l’ancien attaquant de l’OM a lui aussi souhaité bonne chance au PSG en Liguer des Champions.

La suite après cette publicité

« Comme Adil (Rami), en tant que supporter marseillais, je voulais vraiment féliciter ce que font les joueurs parisiens pour le football français, tout le monde se reconnaît dans ces valeurs. Bon courage à vous pour cette deuxième finale, tout le meilleur ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Didier Drogba

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Didier Drogba Didier Drogba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier