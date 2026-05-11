Didier Drogba s’enflamme lui aussi pour le PSG

Lorsqu’il était joueur, Didier Drogba adorait marquer contre le Paris Saint-Germain. Mais l’Ivoirien sait reconnaître quand le rival francilien fait bien les choses. Après Adil Rami, l’ancien attaquant de l’OM a lui aussi souhaité bonne chance au PSG en Liguer des Champions.

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« Comme Adil (Rami), en tant que supporter marseillais, je voulais vraiment féliciter ce que font les joueurs parisiens pour le football français, tout le monde se reconnaît dans ces valeurs. Bon courage à vous pour cette deuxième finale, tout le meilleur ».