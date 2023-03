La confidence de Daniel Alves à Patrice Evra sur le PSG

Patrice Evra n’a pas sa langue dans sa poche. Interrogé par Jérôme Rothen sur différents sujets de l’actualité, l’ancien latéral de Manchester United n’a pas échappé aux questions sur le Paris Saint-Germain. Et pour lui, le club de la capitale a un défaut.

La suite après cette publicité

« J’ai un seul problème à Paris : on déballe le tapis rouge à tout le monde. T’arrives, certains joueurs n’ont même pas dix matchs de Ligue des champions… (…) C’est Dani Alves à l’époque qui me disait : “Mais Pat, ils ne vont jamais gagner la Ligue des Champions. T’arrives, on est des rockstars”. Dans les tribunes, tu ne vois pas des Bernard Lama, mais des Kardashian et compagnie. C’est un club show-business », a-t-il confié sur RMC Sport.

À lire

Comment Neymar a perdu 1M€, l’enquête ouverte sur Haaland !