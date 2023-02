Barça : l’étonnante attitude du Real Madrid dans l’affaire Negreira

La suite après cette publicité

En voici une attitude qui choque en Espagne ce mardi matin. Au cours de la réunion avec le président de LaLiga Javier Tebas, Miguel Ángel Gil, président de l’Atlético de Madrid, a tenté de mener ce lundi, depuis les bureaux de la Ligue, une déclaration commune avec toutes les équipes de première division exigeant de clarifier le cas du "Barçagate". Comme le rapporte le média Relevo, la note a fini par ne pas être révélée car il n’y avait pas eu d’unanimité absolue dans ce sens.

Le Real Madrid ne s’est d’ailleurs pas opposé au FC Barcelone dans cette proposition. José Manuel Maza, membre des services juridiques des Merengues, a d’abord refusé de signer cette déclaration commune proposée par les Colchoneros. Et lorsque Javier Tebas a proposé que le Real soit lui-même en charge de la rédaction du projet initial, Maza a transféré la demande à la direction sportive madrilène et la réponse a été nette et rapide : «Le Real Madrid ne va pas rédiger de projet de communiqué commun», a-t-il déclaré après avoir appelé sa hiérarchie.

