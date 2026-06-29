Coupe du Monde 2026, Suède : la sortie osée de Viktor Gyökeres avant le choc contre l’équipe de France
Outsider assumée face à une équipe de France qui a assuré en ce début de Mondial 2026, la Suède, à travers sa star Viktor Gyökeres, assure croire en ses chances de créer la surprise et faire tomber les Bleus de Didier Deschamps.
La Suède aborde son seizième de finale de Coupe du Monde face à la France, mardi soir, sans complexe. Malgré une phase de groupes irrégulière, marquée par une large victoire contre la Tunisie (5-1), mais surtout une lourde défaite face aux Pays-Bas (5-1) et un nul arraché contre le Japon (1-1), les Scandinaves croient en leurs chances, grâce notamment à son trio Gyökeres-Isak-Elanga, qui a coûté plus de 300 M€.
« Je pense que nous devons croire en nous-mêmes. On a vu dans beaucoup de matchs de ce tournoi qu’on peut gagner des matchs sans être le favori », a d’aileurs assuré le leader offensif, Viktor Gyökeres en conférence de presse. L’attaquant d’Arsenal sait toutefois que la mission s’annonce difficile face à l’une des équipes favorites pour le sacre. « Nous avons beau être l’outsider, nous croyons en nous. Il faudra être à notre meilleur niveau, notre organisation défensive devra être presque parfaite et il faudra convertir nos occasions», a-t-il ajouté.
La Suède voit déjà son équipe perdante face aux Bleus
Lui qui aborde les retrouvailles avec son coéquipier d’Arsenal, William Saliba, en n’ayant rien à perdre : «j’ai hâte de le voir et de jouer contre lui, ça va être fun». Le milieu de Brighton, Yasin Ayari, partage le même état d’esprit : « on n’a absolument rien à perdre. Eux s’attendent à gagner. Nous, on s’attend peut-être à autre chose », a-t-il expliqué, rappelant que son équipe avait déjà l’habitude de cette position d’outsider face aux plus grandes nations.
Ayari a également commenté les nombreuses analyses sportives suédoises, qui s’attendent déjà au pire pour les Blågult face à Kylian Mbappé et ses partenaires, mais le milieu de terrain et ses coéquipiers ne comptent pas se laisser influencer : «s’ils veulent le penser, qu’ils le pensent. Nous allons prendre ce match aussi sérieusement que possible. Nous verrons après le résultat», a conclu Ayari avant le départ de la sélection scandinave vers le New Jersey, où l’attendent les Bleus mardi, 23 heures.
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