Coupe du Monde 2026, Suède : la sortie osée de Viktor Gyökeres avant le choc contre l’équipe de France

La Suède aborde son seizième de finale de Coupe du Monde face à la France, mardi soir, sans complexe. Malgré une phase de groupes irrégulière, marquée par une large victoire contre la Tunisie (5-1), mais surtout une lourde défaite face aux Pays-Bas (5-1) et un nul arraché contre le Japon (1-1), les Scandinaves croient en leurs chances, grâce notamment à son trio Gyökeres-Isak-Elanga, qui a coûté plus de 300 M€.

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« Je pense que nous devons croire en nous-mêmes. On a vu dans beaucoup de matchs de ce tournoi qu’on peut gagner des matchs sans être le favori », a d’aileurs assuré le leader offensif, Viktor Gyökeres en conférence de presse. L’attaquant d’Arsenal sait toutefois que la mission s’annonce difficile face à l’une des équipes favorites pour le sacre. « Nous avons beau être l’outsider, nous croyons en nous. Il faudra être à notre meilleur niveau, notre organisation défensive devra être presque parfaite et il faudra convertir nos occasions», a-t-il ajouté.

La Suède voit déjà son équipe perdante face aux Bleus

Lui qui aborde les retrouvailles avec son coéquipier d’Arsenal, William Saliba, en n’ayant rien à perdre : «j’ai hâte de le voir et de jouer contre lui, ça va être fun». Le milieu de Brighton, Yasin Ayari, partage le même état d’esprit : « on n’a absolument rien à perdre. Eux s’attendent à gagner. Nous, on s’attend peut-être à autre chose », a-t-il expliqué, rappelant que son équipe avait déjà l’habitude de cette position d’outsider face aux plus grandes nations.

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Ayari a également commenté les nombreuses analyses sportives suédoises, qui s’attendent déjà au pire pour les Blågult face à Kylian Mbappé et ses partenaires, mais le milieu de terrain et ses coéquipiers ne comptent pas se laisser influencer : «s’ils veulent le penser, qu’ils le pensent. Nous allons prendre ce match aussi sérieusement que possible. Nous verrons après le résultat», a conclu Ayari avant le départ de la sélection scandinave vers le New Jersey, où l’attendent les Bleus mardi, 23 heures.