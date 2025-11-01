National 2 : Bordeaux gagne à Chauray

Bordeaux continue de mettre la pression à La Roche-sur-Yon. En déplacement à Chauray, les Girondins se sont imposés (0-1) sur un but de Steve Shamal (9e). Un score qui permet aux Bordelais de revenir à deux points du leader du groupe A de National 2.

Depuis le début de la saison, Bordeaux a enregistré cinq victoires, deux nuls et deux défaites. Prochaine rencontre pour les hommes de Bruno Irlès, contre Locminé, actuel dernier de ce groupe A.