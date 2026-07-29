La FIFA sort du silence avec un communiqué troublant après le nouveau projet fou de Gianni Infantino

Le scandale a pris une ampleur considérable en seulement quelques heures. Les révélations du Times et du Telegraph sur la volonté de Gianni Infantino de créer une nouvelle structure commerciale destinée à regrouper les principaux actifs économiques de la FIFA ont immédiatement provoqué une onde de choc dans le football mondial. Derrière cette réforme présentée comme une modernisation de la gouvernance financière, l’idée d’ouvrir une partie du capital de cette entité à des investisseurs privés a été perçue par de nombreux dirigeants comme une rupture historique. L’UEFA a très vite haussé le ton avec un communiqué d’une rare violence, dénonçant un projet qui ferait franchir au football « une ligne que les institutions dirigeantes du football ne devraient jamais franchir ». L’instance européenne a surtout rappelé que « l’âme et la gouvernance du football ne sont pas des actifs à vendre » avant d’asséner une formule qui résume toute l’ampleur de la crise en affirmant que « ce n’est pas à la FIFA de le vendre ». Derrière cette sortie spectaculaire, c’est bien la légitimité même de Gianni Infantino qui est désormais remise en question par une partie des grandes fédérations européennes.

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La tension est montée d’un cran avec les informations faisant état d’une réunion de crise organisée par l’UEFA ainsi que de discussions sur d’éventuelles mesures de rétorsion pouvant aller jusqu’à un boycott de futures compétitions. Plusieurs responsables européens considèrent que ce chantier dépasse largement la simple réorganisation administrative et y voient une tentative de transformer durablement le football mondial en gigantesque produit financier. Les interrogations se sont également multipliées autour des investisseurs approchés, notamment des personnalités liées à l’entourage de Donald Trump, alimentant les accusations de conflits d’intérêts et de proximité politique. D’autres dirigeants redoutent que les futurs partenaires financiers exigent toujours plus de compétitions, toujours plus de recettes et toujours plus d’expansion commerciale afin d’augmenter la rentabilité de leur engagement. Dans ce climat explosif, la FIFA a finalement décidé de sortir du silence avec un long communiqué destiné à reprendre la main sur un dossier qui menace désormais d’échapper totalement à Gianni Infantino.

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Un communiqué en écran de fumée ?

Le document publié par la FIFA adopte pourtant une stratégie très particulière. À aucun moment l’instance ne reprend les accusations formulées depuis plusieurs jours ni ne répond directement aux critiques de l’UEFA. Le texte préfère insister sur les bénéfices promis au développement mondial du football en annonçant vouloir « porter le financement du développement du football à plus de 10 milliards de dollars ». La FIFA détaille immédiatement un mécanisme particulièrement généreux avec « un financement exceptionnel et immédiat, optionnel, de 20 millions de dollars par association membre », puis « un financement de 20 millions de dollars par association membre pour la période 2027-2030 », avant d’évoquer une augmentation progressive lors des cycles suivants. L’instance met également en avant « FIFA Forward Enterprise », présentée comme « une nouvelle filiale détenue et contrôlée par la FIFA ». Elle insiste à plusieurs reprises sur le fait que « la FIFA conserverait le contrôle exclusif de FFE » ainsi que « l’autorité exclusive sur la gouvernance du football, les compétitions, le calendrier des matchs et toutes les décisions réglementaires et sportives ». Officiellement, tout est donc présenté comme une simple évolution administrative destinée à renforcer les moyens financiers des 211 fédérations membres.

Pourtant, la lecture attentive du communiqué laisse apparaître un discours beaucoup plus subtil. La FIFA confirme noir sur blanc que cette nouvelle structure « lèverait jusqu’à 4,2 milliards de dollars » grâce à « une sélection rigoureuse d’investisseurs de long terme qui acquerront des participations minoritaires ». Plus loin, elle précise que « l’intégralité des bénéfices nets de la FFE sera réinvestie dans le football mondial » tout en rappelant que « les investisseurs extérieurs ne détiendront qu’une participation minoritaire » et « n’auront aucun rôle opérationnel ». Le texte répète aussi que « pour la FIFA, rien ne change » et affirme que « les investisseurs agiraient en tant que partenaires minoritaires de long terme ». Cette accumulation de garanties saute immédiatement aux yeux tant elle semble répondre point par point aux inquiétudes exprimées depuis plusieurs jours sans jamais citer explicitement les critiques. Pour plusieurs observateurs, cette démonstration ressemble surtout à une vaste opération de communication destinée à rassurer les fédérations membres avant un vote particulièrement sensible.

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C’est précisément ce qui nourrit aujourd’hui les accusations les plus sévères contre Gianni Infantino. Pour ses détracteurs, ce communiqué ressemble davantage à un écran de fumée qu’à une véritable réponse aux interrogations soulevées par ce projet. Toute la communication de la FIFA est construite autour des promesses d’investissements, des milliards redistribués et du développement du football dans les régions les plus modestes grâce à des formules comme « démocratiser le football à l’échelle mondiale » ou encore « chaque association membre aura voix au chapitre ». Pendant ce temps, les questions les plus explosives restent soigneusement contournées. Rien ou presque n’est dit sur les soupçons de conflits d’intérêts, sur les critiques visant les proches de Donald Trump cités dans les révélations de la presse britannique ou sur les inquiétudes liées à l’évolution future des compétitions. La FIFA préfère mettre en avant un récit de solidarité financière et de croissance mondiale, alors que ses opposants y voient une tentative de détourner l’attention du véritable cœur du dossier. Une stratégie qui ne devrait pas suffire à éteindre une polémique devenue l’une des plus sensibles du mandat de Gianni Infantino.