Chelsea : Liam Rosenior est au fond du gouffre

Chelsea est en train de tout perdre. Malgré des premiers jours prometteurs, Liam Rosenior peine à retrouver la bonne dynamique et voit son équipe s’enfoncer match après match. Après une élimination humiliante en Ligue des Champions face au Paris-Saint-Germain, les Blues sont maintenant largués en championnat. Restant sur deux défaites de rang en championnat, ils se sont lourdement incliné ce dimanche lors du choc face à Manchester City (0-3) devant un stade de Stamford Bridge en dépression.

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Un ratio de 38% de défaites

Malgré une bonne entame de match, les Londoniens ont rapidement perdu les pédales et ont subi une sacrée déconvenue contre les Skyblues, au point de faire quitter une partie des supporters de Chelsea avant le coup de sifflet final, quand d’autres se sont contentés de siffler leur équipe. Car il y a urgence. Chelsea n’a inscrit aucun but et n’a pas gagné le moindre point lors de ses trois derniers matchs de Premier League, laissant le club à la sixième place et de plus en plus loin d’une place en Ligue des Champions.

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«Notre performance en seconde période était loin d’être à la hauteur de nos attentes. Le constat est alarmant : trop souvent, nous sommes menés au score et encaissons un deuxième but dans la foulée. C’est inacceptable. En première mi-temps, nous avons été excellents – comme face au PSG pendant 75 minutes – mais ensuite, nous encaissons un but et tout s’écroule», avait estimé Liam Rosenior, lui qui compte un ratio de 38% de défaites, qui le place parmi les pires coaches de l’histoire du club londonien.

Liam Rosenior a pardonné Enzo Fernandez

Car au-delà des résultats, l’ex-Strasbourgeois est toujours critiqué pour la mise à l’écart d’Enzo Fernández, malgré les excuses du vice-capitaine pour avoir fait les yeux doux au Real Madrid. «Je suis impatient de le revoir la semaine prochaine. Parfois, on prend des décisions non pas en fonction du court terme, mais en fonction de ce qu’on souhaite voir à long terme. Enzo a désormais une vision claire de la situation ; il a eu les discussions nécessaires, il a été formidable ces derniers jours pour me soutenir, ainsi que l’équipe, et j’ai hâte de le retrouver dans l’effectif», a expliqué Rosenior, confirmant sa réintégration dans l’équipe.

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Dos au mur, Chelsea n’a plus que six matches pour tenter d’aller chercher une place en C1 et devra notamment se déplacer à Liverpool, avant de recevoir Tottenham début avril. Mais avant cela, les Blues auront un choc à jouer contre Manchester United lors de la prochaine journée, où il ne faudra pas se manquer. «J’aimerais avoir du temps et je suis convaincu que dans ce laps de temps, vous pourrez créer quelque chose de vraiment très spécial, alors que même des entraîneurs aussi expérimentés que Pep Guardiola ou Jürgen Klopp ont eu un an pour remettre de l’ordre», a ajouté Liam Rosenior, comme un message envoyé à sa direction…