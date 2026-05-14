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Barça : grosse annonce sur l’avenir de Robert Lewandowski

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Robert Lewandowski @Maxppp

Où jouera Lewandowski la saison prochaine ? Le buteur polonais - auteur de 13 buts en 29 rencontres de Liga cette saison - arrive en fin de contrat. La possibilité de le voir prolonger pour avoir un rôle secondaire l’an prochain existe, tout comme celle de le voir partir, libre. Tomasz Wlodarczcyk, journaliste polonais qui a côtoyé le buteur, en a dit un peu plus dans les colonnes du média catalan Sport.

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« Lewandowski est très proche d’annoncer officiellement qu’il ne va pas continuer au Barça », a ainsi indiqué le journaliste et compatriote du buteur barcelonais, qui rajoute que Lewy se voit encore jouer deux ou trois saisons de plus. Pour rappel, l’ancien du BVB et du Bayern Munich a des offres en MLS et en Serie A notamment.

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