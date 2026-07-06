Francis Coquelin revient à Laval
Retour au bercail pour Francis Coquelin. Le milieu défensif de 35 ans qui était libre après la fin de son contrat avec le FC Nantes vient de s’engager avec le Stade Lavallois. Formé au sein des Tangos, il avait quitté le club en 2008 pour poursuivre sa formation avec Arsenal. Il a ensuite joué pour Lorient, Fribourg, Charlton, Valence, Villarreal et donc le FC Nantes.
𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬 𝐂𝐨𝐪𝐮𝐞𝐥𝐢𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐨 ! ✍️— Stade Lavallois (@stadelavallois) July 6, 2026
Passé par l'Angleterre et l'Espagne, vainqueur de la Ligue Europa en 2021, avant de rejoindre Nantes… Francis Coquelin s'engage avec le Stade Lavallois MFC.
Bienvenue chez toi, Francis ! 🟠⚫️#SouriezCestDuFootCestLaval pic.twitter.com/5FbEsJRugl
«Passé par l’Angleterre et l’Espagne, vainqueur de la Ligue Europa en 2021, avant de rejoindre Nantes… Francis Coquelin s’engage avec le Stade Lavallois MFC. Bienvenue chez toi, Francis» a annoncé Laval dans un communiqué.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
«Un Camerounais colonisé qui tétait des noix de coco» : la sortie raciste d’une sénatrice paraguayenne sur Mbappé
Explorer