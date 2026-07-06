Francis Coquelin revient à Laval

Retour au bercail pour Francis Coquelin. Le milieu défensif de 35 ans qui était libre après la fin de son contrat avec le FC Nantes vient de s’engager avec le Stade Lavallois. Formé au sein des Tangos, il avait quitté le club en 2008 pour poursuivre sa formation avec Arsenal. Il a ensuite joué pour Lorient, Fribourg, Charlton, Valence, Villarreal et donc le FC Nantes.

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Passé par l'Angleterre et l'Espagne, vainqueur de la Ligue Europa en 2021, avant de rejoindre Nantes… Francis Coquelin s'engage avec le Stade Lavallois MFC.



Bienvenue chez toi, Francis ! 🟠⚫️#SouriezCestDuFootCestLaval pic.twitter.com/5FbEsJRugl — Stade Lavallois (@stadelavallois) July 6, 2026

«Passé par l’Angleterre et l’Espagne, vainqueur de la Ligue Europa en 2021, avant de rejoindre Nantes… Francis Coquelin s’engage avec le Stade Lavallois MFC. Bienvenue chez toi, Francis» a annoncé Laval dans un communiqué.