Menu Rechercher
Commenter
Officiel Ligue 2

Francis Coquelin revient à Laval

Par Aurélien Macedo
1 min.
Coquelin avec Villarreal @Maxppp

Retour au bercail pour Francis Coquelin. Le milieu défensif de 35 ans qui était libre après la fin de son contrat avec le FC Nantes vient de s’engager avec le Stade Lavallois. Formé au sein des Tangos, il avait quitté le club en 2008 pour poursuivre sa formation avec Arsenal. Il a ensuite joué pour Lorient, Fribourg, Charlton, Valence, Villarreal et donc le FC Nantes.

La suite après cette publicité

«Passé par l’Angleterre et l’Espagne, vainqueur de la Ligue Europa en 2021, avant de rejoindre Nantes… Francis Coquelin s’engage avec le Stade Lavallois MFC. Bienvenue chez toi, Francis» a annoncé Laval dans un communiqué.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Laval
Francis Coquelin

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Laval Logo Laval
Francis Coquelin Francis Coquelin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier