La dernière grande mission de Kylian Mbappé dans ce Mondial 2026, un ancien Ballon d’Or démonte le parcours de l’Angleterre

Dernier lot de consolation pour Mbappé

Si pour beaucoup le match de la 3e place ne sert à rien, Kylian Mbappé joue cette petite finale surtout avec l’idée de finir la Coupe du Monde en beauté, en restant dans la course au titre de meilleur buteur. « La dernière quête » titre l’Équipe. Il est à égalité avec Lionel Messi, chacun avec 8 buts, et le duel continue aussi pour le record du meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Même déçu par l’élimination contre l’Espagne, Mbappé a retrouvé de l’envie et veut transformer ce match contre l’Angleterre en objectif personnel et collectif. Deschamps le titularise aussi parce que sa présence augmente les chances de battre les Anglais.

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Michael Owen pas tendre

« Si la petite finale contre la France est un match que personne n’a vraiment envie de jouer, elle doit quand même être abordée sérieusement », écrit le Daily Star. Un peu de positivité donc, mais tout le monde n’est pas aussi sympa avec les Three Lions. Pour Michael Owen, « les Anglais doivent arrêter de déguiser la fragilité mentale des stars anglaises en échec héroïque ». Les mots sont durs, mais cash. Pour lui, le match face à l’Argentine n’a pas été perdu sur le plan technique, mais surtout à cause d’une fragilité mentale récurrente dans les grands rendez-vous. Le Ballon d’Or 2001 affirme aussi que le vrai problème a été de croire qu’un avantage se défend en reculant, alors que les meilleures équipes continuent de jouer et de contrôler le match. Thomas Tuchel aussi en a pris pour son grade, Michael Owen l’accuse d’avoir véhiculé de la peur dans son équipe avec ses choix.

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Rodri connaît la clé pour gagner

En Espagne, « c’est le match de nos vies », placarde AS. Interviewé avant la finale, Rodri a déclaré sa volonté de rester calme avant le grand événement. Il insiste sur l’idée que l’Espagne est montée en puissance pendant le tournoi en atteignant sa meilleure version d’elle-même au bon moment contre la France. Le milieu de Manchester City a avoué qu’il faudra contenir Messi en l’éloignant de la surface et en restant agressif au moment de défendre. Enfin, il appelle les Espagnols à s’unir derrière l’équipe, en présentant le football comme un facteur de cohésion dans un pays souvent divisé pour le match de leur vie.