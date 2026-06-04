Liverpool : les premiers mots d’Andoni Iraola

C’était attendu, c’est désormais officiel, Andoni Iraola est le nouvel entraîneur de Liverpool. Il aura la tâche de redonner le sourire aux supporters des Reds qui ont vécu une saison morne, avec une 5e place de Premier League, pendant qu’il a réussi à conquérir la 6e place avec Bournemouth. Sur le site officiel du club, le coach de 43 ans a livré ses premiers mots.

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« Je suis vraiment très enthousiaste. Parce que, évidemment, vous connaissez Liverpool, vous savez que c’est un grand club, un club immense, l’un des plus grands au monde. Mais en ressentant l’atmosphère et en comprenant un peu mieux ce club, j’ai toujours pensé que c’était un club spécial. Il ne faut pas grand-chose pour être attiré par Liverpool. Liverpool, c’est Liverpool. Mais évidemment, l’ambiance, les supporters, le club, les joueurs, l’opportunité d’entraîner des joueurs de haut niveau, la possibilité de se battre pour des titres… Je pense qu’il n’y a rien de plus attrayant. C’est rare. Alors, j’ai vraiment hâte de commencer », a-t-il déclaré.