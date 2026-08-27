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Ligue des Champions

LdC, PSG : Luis Enrique sera sur son vélo lors du tirage au sort

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Tout à l’heure, à 18h, le Paris Saint-Germain va savoir quel sera son programme pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Double tenant du titre, le club de la capitale n’a pas souvent été verni ces deux dernières années. Mais peu importe pour Luis Enrique qui sera sur son vélo au moment où l’ordinateur décidera du calendrier européen du PSG.

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« La superstition c’est italien ou argentin (rires). Je rigole un peu, je ne peux rien dire de mauvais sur la Ligue des Champions, mais aujourd’hui, je ne pense pas voir le tirage. On est dans les meilleures mains, Olivier (Gagne) et Luis Campos seront là-bas. Je serai sur le vélo et quand je rentrerai à la maison, je verrai le menu », a-t-il confié en conférence de presse.

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