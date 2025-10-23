Ligue Europa : l’OL souffre mais enchaîne face au FC Bâle

Et si la confiance revenait par le biais de la Ligue Europa ? Défait lors de ses deux derniers matchs de championnat, l’OL recevait le FC Bâle dans cette 3e journée de C3 avec la ferme intention d’engranger une 3e victoire. Les deux sorties à Utrecht (1-0) et lors de la réception du RB Salzbourg ont mis les Gones sur de bons rails en vue du top 8, et fait nourrir quelques ambitions pour la suite. Contraint de partager les temps de jeu et de soulager ses hommes, Paulo Fonseca laissait Tagliafico et Morton au frigo pour titulariser Abner et De Carvalho, en plus du jeune Merah pour accompagner Fofana, Tolisso et Satriano devant.

Une formule qui fonctionnait rapidement. Le pressing organisé par les éléments offensifs poussait le gardien Hitz à la faute. De Carvalho intervenait plus vite que Metinho, permettant à Tolisso d’ouvrir le score (1-0, 3e). Lyon ne pouvait rêver meilleur départ et confirmait ses bonnes dispositions, même si la maladresse de Satriano (13e, 42e) et le très mauvais choix de Tessman, oubliant Tolisso plein axe (45e), laissait les Suisses dans le match. Sous l’impulsion de Shaqiri, passé furtivement à l’OL entre juillet 2021 et janvier 2022, les Bâlois n’étaient pas complètement dominés non plus, à l’image des quelques alertes dans la surface de Greif (12e, 26e).

3e victoire de suite en C3

Il y a eu en plus de cela quelques petites inquiétudes physiques pour Tolisso (9e) et Mata (32e). Fonseca tentait d’impulser un nouvel élan à son équipe en lançant Morton à la place de Tessman. L’Anglais s’illustrait vite d’ailleurs en sauvant les siens d’un superbe geste défensif (53e). Il se mettait également à la planche dans la moitié de terrain adverse sur cette occasion de Fofana (50e) puis cette superbe inspiration à destination de Tolisso (60e). La frappe de Merah elle avait semblé prendre le chemin du cadre sans une jambe adverse (54e). L’entame de la seconde période était encore une fois bonne pour les Lyonnais, mal récompensés de leurs efforts. Surtout, ils ne se mettaient toujours pas à l’abri au moment où les débats s’équilibraient.

Il y avait même une odeur de KO dans l’air avec deux équipes qui se répondaient coup pour coup. Satriano était un poil court pour reprendre (69e) et Merah ne cadrait pas (71e). De l’autre côté du terrain, Mata allait plus vite à la course avec Ajeti (63e), tout comme Abner (67e), avant que Greif sorte un arrêt décisif devant Leroy (70e). Tout de même la domination bâloise se confirmait en cette fin de match avec ce contre mal conclu par Salah face à Greif (77e). L’OL tenait grâce au contre de Niakhaté devant le tir de Leroy (86e) et parvenait même à se délivrer grâce à l’entrant Moreira à la conclusion de ce contre (2-0, 90e). Ce 3e succès fut difficile à obtenir et stressant mais Lyon est 2e de Ligue Europa ce soir. Prochain rendez-vous au Betis dans deux semaines.

Les résultats des matchs de 18h45 :

Braga 2 - 0 Etoile Rouge de Belgrade : Navarro (22e), Dorgeles (72e)

Brann Bergen 3 - 0 Glasgow Rangers : Kornvig (40e), Lungi Sörensen (55e), Holm (79e)

FCSB 1 - 2 Bologne : Birligea (54e) ; Odegaard (9e), Dallinga (12e)

Fenerbahçe 1 - 0 Stuttgart : Aktürkoglu (sp 34e)

Go Ahead Eagles 2 - 1 Aston Villa : Suray (42e) Deijl (61e) ; Guessand (4e)

Genk 0 - 0 Betis Séville

OL 2 - 0 FC Bâle : Tolisso (3e), Moreira (90e)

RB Salzbourg 2 - 3 Ferencvaros : Baidoo (13e), Vertessen (72e) ; Varga (50e), Zachariassen (56e), Bamidele (58e)