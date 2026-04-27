PSG, Luis Enrique : «il n’y a aucune équipe meilleure que nous»

On prédisait une saison 2025/2026 très compliquée et surtout très épuisante pour un Paris Saint-Germain privé de préparation estivale en raison de son marathon en 2024/2025. Au final, les hommes de Luis Enrique ont certes lâché la Coupe de France, mais ils sont plus que jamais en lice pour remporter un 14e titre national et une deuxième Ligue des Champions consécutive. Mais avant de rêver à un incroyable doublé sur la scène européenne, Paris va devoir écarter le Bayern Munich en demi-finale. Et à la veille du match aller au Parc des Princes, Luis Enrique a livré son ressenti sur la clé de la rencontre.

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« S’il y a des équipes qui attaquent très bien, il faut savoir défendre. Ce sera la clé. Profiter pour attaquer et savoir défendre ce type d’équipe. C’est un match attractif entre les deux équipes qui sont en train de faire une très bonne saison. (…) Tous les joueurs sont prêts à l’exception de Ndjantou. C’est la magie de la Ligue des Champions qui donne de l’énergie spéciale aux joueurs. C’est très positif pour les entraîneurs. Nous sommes dans un très bon moment », a-t-il déclaré en conférence de presse, avant d’annoncer que son équipe ne cherchera pas non plus à la jouer petit bras en passant son temps à défendre.

Le PSG a hâte d’en découdre

« Tu penses qu’on a gagné la Ligue des Champions avec Nuno (Mendes) et Hakimi qui défendaient ? Il faut savoir défendre, mais il faut attaquer plus que défendre si nous voulons gagner. On veut gagner le premier. Et le deuxième match, peu importe le résultat du premier », a-t-il expliqué, avant d’être relancé sur un éventuel excès de confiance dans les rangs parisiens. « Ce que montrent les supporters, c’est la confiance que leur donne l’équipe, c’est positif. Mais en tant que professionnel, pour moi, il n’y a pas de favori. C’était la même chose contre Chelsea et Liverpool. Quand tu arrives à ce type de match, les petits détails seront très importants. Il faudra être prêt, quel que soit le scénario. On mérite d’être là, on est confiant, mais on connaît la difficulté de jouer contre le Bayern », a-t-il indiqué, avant de conclure.

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« Ce sont les deux meilleures équipes d’Europe, Arsenal a fait un incroyable boulot aussi cette saison. En termes de régularité, le Bayern est devant nous, ils ont perdu seulement deux matches. Mais en tant qu’équipe, nous sommes là. Il n’y a aucune équipe meilleure que nous. Je l’ai dit après la phase de ligue. On a beaucoup de respect envers les grandes équipes. Le Bayern a beaucoup de joueurs de très haut niveau, un entraîneur qui sait former une vraie équipe. C’est une demi-finale passionnante. » Le décor est planté. Le tenant du titre a plus que jamais envie de s’expliquer avec son principal rival européen de la saison.

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