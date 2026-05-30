L’Inter Milan met sur le marché le flop Luis Henrique

Cette première saison de Luis Henrique à l’Inter ne fut pas de tout repos. Arrivé pour 25 M€ en provenance de l’OM l’été dernier, un chèque que beaucoup d’observateurs avaient qualifié de "généreux" à l’époque, l’ailier de 24 ans ne leur a pas vraiment donné tort. Ses prestations ont rapidement montré ses lacunes techniques et tactiques dans l’équipe de Christian Chivu. Maladroit, en manque de culture défensive et dépassé par les consignes de son coach dans ce rôle de piston droit, l’ancien Marseillais a vite été qualifié de flop par les médias italiens.

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Il a certes connu une période un peu moins moribonde en milieu de saison, avant de vivre une terrible défaillance face à Pise en janvier. Titulaire ce soir-là en Serie A, le Brésilien de 24 ans a vécu l’humiliation d’être remplacé dès la demi-heure de jeu sous les sifflets de son propre public. Les Nerazzurri étaient alors menés 0-2 par le promu à domicile. L’entrée de son remplaçant, Federico Dimarco a tout changé, confirmant l’échec de Luis Henrique en Lombardie, plus jamais considéré comme une solution à long terme. L’Inter a finalement emporté cette rencontre 6-2.

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L’Inter n’en veut plus depuis le mois de janvier

La direction a même cherché à s’en débarrasser dès le mercato d’hiver. D’après nos informations, il avait été proposé pour un retour à l’OM, mais aussi à l’OL et à Monaco sans qu’il n’y ait de suite. Le PSV Eindhoven s’est également renseigné sur le sujet mais c’est surtout vers la Premier League que les regards se sont tournés, et se tournent encore. Bournemouth s’était penché sur sa situation mais l’affaire n’avait pas pu aller au bout, l’Inter manquant de temps pour faire venir un remplaçant. D’après La Gazzetta dello Sport, le champion d’Italie ne désespère pas de le vendre cet été.

L’ailier brésilien (43 matchs, 1 but, 3 passes décisives) est poussé vers la sortie et des clubs de Premier League s’intéressent à nouveau à son profil. C’est une bonne nouvelle pour le club italien, qui prie pour obtenir des offres aux alentours de 30 M€. Le joueur est lui toujours sous contrat jusqu’en 2030, et, malgré les trophées remportés cette saison (une coupe d’Italie, en plus de la Serie A), voit son avenir être fortement compromis. Là où Andy Diouf, longtemps considéré lui aussi comme un échec, a réussi à inverser la tendance, Luis Henrique doit se trouver un nouveau défi.