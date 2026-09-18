PL : Brentford humilie Chelsea et monte sur le podium

Chelsea est tombé sur la pelouse de Brentford dans ce derby londonien. Après une première période sans but, les Bees ont fait la différence au retour des vestiaires grâce à Anthony, qui a ouvert le score à l’heure de jeu (1-0, 61e). Malgré les changements opérés par les Blues, notamment les entrées de Geovany Quenda et Josh Acheampong, Brentford a définitivement fait le break grâce à Thiago (2-0, 83e).

La suite après cette publicité

Et dans la foulée, Carvalho a alourdi le score (3-0, 90e+4). Une victoire qui permet surtout à Brentford de passer devant Chelsea au classement. Avec ces trois nouveaux points, Brentford monte donc sur le podium et reste invaincu en Premier League, tandis que Chelsea reste bloqué à la 7ème place et encaisse sa deuxième défaite après cinq journées. Un joli coup réalisé par les Bees dans ce début de saison, alors que Chelsea laisse échapper une occasion de s’installer un peu plus haut dans le classement.