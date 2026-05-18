Strasbourg : Valentin Barco annonce son départ

Sauf revirement de situation, et comme cela a été annoncé par la presse, la passerelle entre Chelsea et Strasbourg va une nouvelle fois fonctionner. Joueur du RCSA depuis la saison dernière, le jeune milieu de terrain Valentin Barco (21 ans) va quitter l’Alsace. L’international argentin (2 sélections, 1 but) vient d’annoncer qu’il quittait le club dirigé par Marc Keller. Pour rappel, Barco est annoncé avec insistance chez les Blues.

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« Aujourd’hui, je dois faire mes adieux à ce club où je suis arrivé plein d’enthousiasme. Au cours de cette année et demie, j’ai vécu de très bons moments, notamment le plus beau de nos vies le 28/03/2025, lorsque Gemma est née. J’ai toujours tout donné sur le terrain à chaque match pour ce maillot. Je tiens à remercier mes coéquipiers qui m’ont facilité la tâche, Liam et son staff pour la confiance qu’ils m’ont accordée et pour avoir fait de moi le joueur que je suis, Gary et son staff pour m’avoir compris et aidé à m’améliorer, tous ceux qui travaillent au club et qui nous accompagnent et nous soutiennent chaque jour, ainsi que les supporters pour l’affection qu’ils m’ont toujours témoignée. À distance, je vais vous soutenir et vous encourager pour que vous gagniez toujours. Je suis profondément reconnaissant envers Strasbourg et nous reviendrons avec ma famille dès que nous le pourrons, c’est un endroit très spécial dans nos vies. Merci beaucoup pour cette année et demie et bonne chance pour l’avenir. Merci Strasbourg », a-t-il posté sur son compte Instagram.