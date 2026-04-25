Arsenal - Newcastle : les compositions officielles

Un sans-faute. Voilà le mantra d’Arsenal si les Gunners souhaitent finir champions de Premier League à l’issue de la saison. Alors qu’ils avaient leur destin entre leurs pieds, la défaite la semaine dernière face à Manchester City les a mis en position de chasseur. Cela commence en cette fin d’après-midi face à Newcastle (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h30). Si les Magpies sont bien installés dans le ventre mou, ils peuvent espérer l’Europe en cas de succès.

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Mikel Arteta mise sur le même 4-3-3 que face aux Citizens au Mosquera près : c’est Ben White qui lui chipe sa place de latéral droit. Odegaard est toujours aligné au milieu. La paire Saliba-Gabriel se devra d’être intraitable pour ne pas encaisser de but. Eddie Howe mise sur le même dispositif que son homologue londonien. Woltemade reste toujours au placard et c’est le Danois Osula qui lui est préféré. Bruno Guimaraes et Tonali sont présents au milieu de terrain. Botman et Thiaw composent la charnière centrale.

Les compositions officielles :

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Hincapié - Odegaard, Rice, Zubimendi - Madueke, Havertz, Eze

Newcastle : Pope - Miley, Burn, Thiaw, Burn - Guimaraes, Tonali, Ramsey - Murphy, Osula, Willock