L’Allemagne a frappé un immense coup sur la scène européenne. Lundi soir, la Mannschaft a littéralement écrasé les Pays-Bas (5-0), au terme d’une prestation spectaculaire qui lui permet de terminer en tête de son groupe de Ligue des Nations et de valider son billet pour les quarts de finale. Devant les 71 765 spectateurs du stade olympique de Berlin, les hommes de Jürgen Klopp ont livré une démonstration de force face à une équipe batave d’ordinaire difficile à manœuvrer. Portée par un Florian Wirtz étincelant, auteur d’un doublé, mais aussi par les performances remarquables de Brajan Gruda et Derry Scherhant, la sélection allemande a retrouvé une joie de jouer et une ferveur populaire qui semblaient lui échapper depuis plusieurs années. Une soirée de gala qui pourrait bien marquer un tournant dans la reconstruction de la Mannschaft.

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"Notre plus grande victoire en 5 ans"

Au lendemain de cette démonstration, la presse allemande ne tarissait pas d’éloges sur son nouveau sélectionneur. Dans son édition de ce mardi matin, Bild a attribué la note maximale de cinq étoiles à Jürgen Klopp, saluant une première victoire de référence depuis sa prise de fonction. Le quotidien allemand a notamment qualifié cette soirée de "belle façon de conclure l’année" et insisté sur la capacité de l’ancien entraîneur de Liverpool à reconnecter l’équipe avec son public. Plus encore, le journaliste de Bild Henning Feindt estime qu’il s’agit de la plus large victoire allemande depuis cinq ans, depuis le succès contre le Portugal (4-2) lors de l’Euro 2021. "Et cela prouve que Klopp a raison", souligne le média, convaincu que le technicien a su révéler le potentiel d’un groupe qui ne demandait qu’à s’exprimer.

Même enthousiasme du côté de Sky Germany, qui voit dans cette victoire bien davantage qu’un simple succès prometteur. Le média évoque le retour d’un sentiment de fierté, d’enthousiasme et de joie autour de la sélection, estimant que Klopp a véritablement "insufflé une nouvelle vie à l’Allemagne". Sa gestion humaine, sa confiance accordée aux jeunes talents et ses choix tactiques sont particulièrement salués. Florian Wirtz, repositionné dans son rôle préféré de numéro 10, semble notamment avoir retrouvé toute sa liberté et son inspiration. Brajan Gruda et Derry Scherhant, moins attendus, ont également profité de la confiance de leur entraîneur pour se révéler. À l’étranger aussi, la prestation allemande impressionne et l’Allemagne de Jürgen Klopp semble refaire naître de la crainte chez ses voisins européens.

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Un Klopp satisfait mais qui reste vigilant

L’intéressé, lui, avait bien du mal à cacher son bonheur au coup de sifflet final au micro de la chaîne ARD : «le match était extraordinaire, et d’une difficulté exceptionnelle. Nous avons marqué des buts incroyables, c’était tout simplement fou. Un match de football fantastique, une expérience magnifique. Je n’aurais jamais osé rêver d’un tel spectacle.». Visiblement conquis par son groupe, il a même confié en être "tombé follement amoureux" depuis le début de l’automne. Une déclaration qui illustre parfaitement l’osmose qui règne dans le vestiaire allemand et qui démontre aussi que Klopp a repris goût aux joies du banc après une courte période de césure.

Mais malgré l’euphorie ambiante, Klopp refuse de céder à un enthousiasme démesuré. Conscient que cette victoire ne règle pas instantanément tous les problèmes de la Mannschaft, il a tenu à rappeler que le chemin restait encore long. «Tous les problèmes ne sont pas résolus par cette qualification, c’est absurde, bien sûr. Mais nous avons montré notre potentiel. Nous avons placé la barre haut et nous devons continuer à la dépasser», a-t-il insisté. Avant de savourer pleinement cette soirée historique, Klopp souhaite confirmer dans les mois à venir. Il aura l’occasion de choquer encore plus lors du Final 8 de la compétition.