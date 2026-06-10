Jean Butez évoque la situation de Lucas Chevalier au PSG !

À 31 ans, le portier français, Jean Butez, a été un acteur majeur de la qualification de son club en Ligue des Champions avec 19 clean sheets à son actif. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens du Calcio, l’ex-Dogue nous a accordé un entretien exclusif. Dans celui-ci, il évoque la situation d’un autre gardien formé au LOSC, l’international français, Lucas Chevalier qui a vécu une première saison compliquée du côté du club de la capitale.

La suite après cette publicité

« Il avait fait plusieurs saisons incroyables pour son jeune âge avec son prêt à Valenciennes et puis ses saisons au LOSC. À son âge, d’avoir déjà engrangé autant de matchs de championnat de Ligue 1, de Coupe d’Europe, c’est déjà une belle réussite. Maintenant, au PSG, il est dans une phase un peu plus difficile, la première de sa carrière. Il va apprendre et c’est peut-être une très bonne chose qu’il lui arrive parce qu’il est jeune. Il a beaucoup de temps devant lui et ça lui permettra d’être encore plus en alerte sur certains points. Si je prends un exemple sur ma carrière, j’ai eu des moments de blessures, de mauvaises performances, ce sont ces moments qui m’ont aidé à être encore plus travailleur et qui m’amènent à ce niveau-là aujourd’hui. Les petites épreuves te rendent plus fort et j’imagine que ce sera le cas pour lui». L’interview complète de Jean Butez où il se livre sur sa saison à Côme et ses ambitions est à retrouver ce soir sur Foot Mercato.