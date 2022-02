Real Madrid : Karim Benzema met un coup de pression à Florentino Pérez

La suite après cette publicité

Quel avenir pour Karim Benzema ? Depuis des mois voire des années, la presse espagnole fait ses unes sur des joueurs comme Erling Haaland et Kylian Mbappé, et il s'agit de bien plus que de simples rumeurs de tabloïds, puisque tout indique que les Merengues tenteront de recruter le Français, et restent intéressés par le Norvégien. Pourtant, Benzema reste tout aussi performant...

Du haut de ses 34 ans, il affiche déjà 24 buts en 28 rencontres toutes compétitions confondues cette saison sous la tunique blanche. Autant dire qu'il est le premier nom qu'écrit Ancelotti sur son tableau au moment de faire sa composition. Mais comme l'indique El Nacional, toutes les rumeurs concernant les joueurs cités ci-dessus, et surtout l'attaquant du Borussia Dortmund, commenceraient à l'agacer.

Une réunion décisive entre Benzema et Perez en mars

Le journal indique qu'il craint que d'éventuelles recrues puissent le pousser sur le banc. Il apprécierait de jouer dans un trio avec Vinicius Junior et son compatriote, mais en cas d'arrivée d'Haaland, ça se compliquerait. Il a donc demandé à se réunir avec Florentino Pérez en mars pour parler de son avenir. Et il y a un autre point qui fâche.

Le Lyonnais, qui caracole en tête des meilleurs buteurs de la Liga, ne comprendrait pas la politique du Real Madrid de ne proposer que des contrats d'un an à chaque fois à ses joueurs vétérans, comme c'est le cas aussi avec Luka Modric par exemple, et comme ça l'a été avec Sergio Ramos. Amis fans du Real Madrid, ne paniquez pas encore, les deux parties semblent condamnées à s'entendre et tout indique tout de même que la belle histoire d'amour entre KBNueve et le Real Madrid se poursuivra...