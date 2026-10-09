OM : Bruno Genesio déplore les dégâts de la trêve internationale

L’Olympique de Marseille retrouve enfin la compétition. Après trois semaines de trêve internationale, les Phocéens se déplacent sur la pelouse de Troyes ce dimanche (20h45), avec l’ambition de repartir du bon pied avant un calendrier particulièrement chargé. Mais cette coupure n’a pas été de tout repos pour Bruno Genesio, qui a vu plusieurs de ses joueurs revenir avec des pépins physiques. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien marseillais a notamment confirmé les blessures de Derek Cornelius et Pierre-Emile Højbjerg, tout en se montrant rassurant concernant Amine Gouiri et Himad Abdelli. «C’est la première fois qu’on a une trêve aussi longue. On a hâte de retrouver la compétition. Ensuite, on a eu pas mal de joueurs en sélection. On a suivi parfois en étant tremblant, en étant soulagé. Malheureusement, on a perdu deux joueurs : Derek (Cornelius) et puis Pierre (Émile Højbjerg). Il y a eu d’autres joueurs qui ont eu quelques alertes et heureusement, c’était moins grave que prévu, je pense à Amine Gouiri, Abdelli. On s’en sort moyennement bien, mais c’est le lot des équipes qui ont des internationaux et il faut l’accepter même si c’est dur», a-t-il expliqué.

La suite après cette publicité

Mais malgré ces mauvaises nouvelles, Genesio a également tenu à souligner les aspects positifs de cette longue période sans compétition officielle. «Pendant cette période, on a pu travailler physiquement avec ceux qui étaient là. Travailler tactiquement avec le match contre Montpellier. Voir aussi des jeunes, qu’on n’avait pas vus jusqu’à maintenant, donc il y a aussi des points positifs dans cette période d’inactivité. Et maintenant, on est prêts à attaquer ce premier match d’un cycle de cinq matchs en 15 jours», a poursuivi l’entraîneur marseillais. Un programme particulièrement intense attend donc l’OM, qui devra rapidement retrouver du rythme tout en composant avec plusieurs absences importantes. Et pour Genesio, pas question de perdre davantage de temps avant ce déplacement à Troyes.