LdC : l'UEFA favorable pour jouer la finale aux Etats-Unis

Et si la Ligue des Champions se jouait en dehors de l'Europe ? Toujours désireux d'apporter d'innombrables changements à sa grande compétition, l'UEFA serait favorable pour délocaliser la finale de la C1. L'Association européenne des clubs (ECA), qui tient son assemblée générale à Istanbul la semaine prochaine, est également de cette idée, qui multiplierait les recettes de télévision et le sponsoring.

En effet, l'idée d'organiser une prochaine finale de Ligue des Champions aux États-Unis prendrait de l'ampleur, selon AS. D'autant plus que l'UEFA vient de vendre les droits de la Ligue des champions à la chaîne CBS, Viacom et Paramount pour 1,5 milliard de dollars, dans le cadre d'un accord de six ans débutant en 2024. Accueillir la finale de la C1 serait un objectif pour les États-Unis.