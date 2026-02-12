Pourquoi le PSG a loupé Jérémy Jacquet en jeunes

Recruté par Rennes en U13 en provenance de Joinville, Jérémy Jacquet avait également éveillé l’intérêt du Paris Saint-Germain. Mais à l’époque, le club francilien avait finalement renoncé à recruter le défenseur né en 2005, privilégiant le profil de Sékou Doucouré, parti à Nantes, avec qui il a disputé trois matchs de Ligue 1 depuis son arrivée en août 2024. Un ancien membre de la cellule de recrutement parisienne confie au Parisien :

«Le PSG hésitait entre lui et Sékou Doucouré dont le profil était plus dans la philosophie de projection du club. Jacquet avait des qualités mais il semblait moins prêt techniquement. » De son côté, Rennes a flairé le bon coup. Khaled Gaarba, ancien recruteur pour le club breton, se remémore : «quand je l’ai vu la première fois à Joinville, il n’y avait pas énormément de clubs sur lui. Il est revenu pour un stage en fin de saison (après un premier test au cours duquel il s’était blessé), à 100 % de ses moyens cette fois, et après avoir encore grandi, c’est là qu’il a mis tout le monde d’accord.» La suite, on la connaît. Le défenseur de 20 ans rejoindra Liverpool pour un transfert record cet été.