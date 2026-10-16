Écrasé par Toulouse, Le Mans concède sa première défaite à domicile depuis plus d’un an

Fin de série pour Le Mans. Après 18 matchs officiels sans défaite à domicile (la dernière remontait au 12 septembre 2025 contre Rodez), les Sarthois sont tombés de haut ce vendredi face à Toulouse (0-3). Bousculés dans les premières minutes par des Violets étouffants, les hommes de Patrick Videira avaient eu quelques situations en première période pour lancer idéalement leur match, mais sans succès. Jean Vercruysse avait eu la plus grosse avec cette frappe rasante venue flirter avec le poteau de Restes (13e). En face, les Hauts-Garonnais ont déroulé leur football en faisant preuve d’un réalisme impitoyable dès le retour des vestiaires. Russell-Rowe personnifiait cette efficacité avec un enchaînement supersonique. Trouvé par Dönnum sur le côté, il crochetait Harold Voyer avant d’enrouler une frappe dans la lucarne opposée de Kocik (46e, 0-1).

La suite après cette publicité

Cette entame ratée des Manceaux allait se prolonger avec une réalisation de Dönnum (59e, 0-2). Au bout d’un contre destructeur, le Norvégien ajustait Kocik, abandonné par sa défense. L’émotion se lisait sur le visage de l’ailier toulousain, bouleversé après la disparition de sa maman ces derniers jours. On était proche du 3-0, mais le but de Tengstedt était finalement annulé pour une main préalable (75e). L’attaquant danois ne se loupait par sur la suivante et parachevait la correction en inscrivant son 5e but en 5 matchs de L1 (87e, 0-3). Côté manceau, l’absence d’Adil Bourabaa - opéré de la cheville aujourd’hui et absent pour au moins 3 mois - laissait un vide immense dans la connexion du jeu. La frustration gagnait même les rangs manceaux, à l’image de cet échange particulièrement tendu entre Patrick Videira et Harold Voyer lors de son remplacement. Lucas Calodat et Habib Diallo avaient l’occasion de sauver l’honneur, mais dans une rencontre décidément ratée à tous les niveaux, la réussite les fuyait. Il n’y a pas vraiment eu match ce soir entre deux des équipes les moins bien payées de ce début de saison. Le Mans est 15e, Toulouse est 7e.