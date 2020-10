OL : Jean-Michel Aulas met une sacrée pression à Rudi Garcia

Dimanche dernier, l'un des deux Olympiques espérait bien enfoncer l'autre dans la crise. Finalement, l'OM a réussi, à dix contre onze dès la 18e minute et l'exclusion de Dimitri Payet, à ramener un miraculeux match nul (1-1) du Groupama Stadium. Avec un début de saison très compliqué, les supporters rhodaniens commencent donc à en avoir assez de leur entraîneur, Rudi Garcia, arrivé l'année dernière.

La suite après cette publicité

Invité d'OL TV ce mardi soir, Jean-Michel Aulas, le grand patron des Gones, a mis une énorme pression à son entraîneur. « On a un contrat avec Rudi Garcia, qui est venu avec beaucoup de monde. On va attendre décembre et la fin de la première partie de championnat pour faire un point. On sera libre au 30 juin de prendre qui on voudra puisque les contrats sont synchro », a-t-il commencé à déclarer.

« Seuls les résultats nous dicteront quoi faire en fin de saison »

En effet, l'ancien coach du club marseillais est sous contrat jusqu'au 30 juin prochain. Et alors, le dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde aura toute la latitude pour changer d'entraîneur sans investir dans un limogeage. Mais, est-ce que si Rudi Garcia remonte la pente et réussit à avoir des résultats, le technicien français pourrait être sauvé d'une fin qui semble déjà entendue ?

« Seuls les résultats nous dicteront quoi faire en fin de saison. On sera libre au 30 juin de choisir un coach, même si la décision sera prise avant. Sur ce mercato, on a fait un compromis entre les attentes de Juni et celles de l'entraineur », a continué à expliquer JMA. Une sacrée pression s'est subitement posée sur les épaules de Rudi Garcia, qui n'en avait certainement pas besoin...