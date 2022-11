Espagne - Allemagne : la frustration de Dani Olmo

Dani Olmo (24 ans) reste sur sa faim. Auteur d'une très bonne prestation d'un point de vue individuel lors du nul entre l'Espagne et l'Allemagne (1-1) ce dimanche, dans le groupe E de la Coupe du Monde 2022, l'attaquant du RB Leizpig a été élu homme du match par notre rédaction et crédité d'un honorable 7,5/10. L'international ibérique, conscient que la Roja a dominé les débats, est déçu du résultat final.

« Je ne pars pas satisfait du résultat, a ainsi commenté Dani Olmo, juste après le coup de sifflet final, au micro de la Cadena COPE. Nous avons dominé et eu des occasions. Il y a beaucoup à apprendre et à améliorer. Nous devons nous concentrer sur ce que nous savons et pouvons faire, avoir le ballon et contrôler le jeu. » Un constat lucide, alors que l'Espagne reste en tête du groupe E avant le dernier match de poules contre le Japon.