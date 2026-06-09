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L’Inter Milan essaye de boucler l’arrivée de deux Français

Par Aurélien Macedo
1 min.
Oumar Solet @Maxppp

Champion d’Italie, l’Inter Milan accélère sur le mercato à en croire Sky Italia. Ainsi, le club lombard aurait rencontré les dirigeants de l’Udinese pour plusieurs dossiers. Latéral gauche de 18 ans, Mattia Marello, avait été prêté cette saison par l’Udinese à l’Inter Milan et les Milanais auraient trouvé un accord pour le signer définitivement.

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L’Inter Milan est sur la piste de deux Français. Tout d’abord, le défenseur central Oumar Solet (26 ans) comme nous vous l’avons annoncé. L’ancien de l’Olympique Lyonnais était un des sujets de la réunion entre les deux dirigeants des deux clubs. Même chose pour Arthur Atta (23 ans). L’ancien milieu du FC Metz a fait l’objet de renseignements.

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