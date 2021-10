Bundesliga : Augsbourg renverse Stuttgart

La dixième journée de Bundesliga se poursuivait ce dimanche à 15h30 avec une affiche entre Augsbourg (16e, 6pts) et Stuttgart (13e, 10 pts), deux formations en très grande difficulté depuis le début de la saison. Auteurs d'une seule victoire en championnat, les coéquipiers d'Alfred Finnbogason restaient sur un nul et une élimination à Bochum (2-2) en Coupe d'Allemagne après avoir été sèchement battu sur la pelouse de Mayence (1-4) la semaine dernière. En face, les Souabes, éliminés par Cologne en Coupe (0-2), espéraient se relancer, eux qui sortaient de deux matches nuls consécutifs face au Borussia M'Gladbach (1-1) et contre l'Union Berlin (1-1). Une rencontre qui démarrait parfaitement pour le VfB puisque Chris Führich, positionné dans un rôle de piston droit, permettait aux siens de prendre l'avantage rapidement (1-0, 7e).

Maître des débats (65% de possession de balle au cours du premier acte), Stuttgart n'était pourtant pas à l'abri face à un adversaire mordant lors de ses projections offensives. Et à la demi-heure de jeu, le défenseur central Reece Oxford remettait les deux formations dos à dos (1-1, 30e). Une tendance qui allait se confirmait au retour des vestiaires. Procédant en contre, Augsbourg passait devant grâce à son capitaine Jeffrey Gouweleeuw (2-1, 52e) avant de faire le break par l'intermédiaire du nouvel entrant Florian Niederlechner (3-1, 72e). En fin de rencontre, Alfred Finnbogason parachevait la victoire des siens (4-1, 81e). Avec ce succès renversant (4-1), Augsbourg reste 16e mais se donne de l'air et prend le large sur Greuther Fürth, lanterne rouge. De son côté, Stuttgart stagne à la 13ème place et confirme ses difficultés du début de saison.

Le classement complet de Bundesliga

Le classement des buteurs

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI d'Augsbourg

Le XI de Stuttgart