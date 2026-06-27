CdM 2026 : cinq nations qualifiées avant même de jouer !

Les matches de cette nuit ont eu des conséquences bien plus larges que le seul groupe H. La victoire de l’Espagne contre l’Uruguay (1-0) combinée au match nul du Cap-Vert face à l’Arabie saoudite (0-0) a totalement rebattu les cartes dans la course aux meilleurs troisièmes. En éliminant définitivement l’Uruguay de cette bataille, ces résultats ont assuré la qualification de cinq autres sélections avant même qu’elles ne disputent leur dernier match de poule : l’Angleterre, le Portugal, le Ghana, l’Égypte et le Paraguay (qui a déjà joué son dernier match et qui était quasi assuré d’être qualifié).

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La raison est simple : l’Uruguay ne pouvant plus atteindre les quatre points tout en terminant troisième, toutes les équipes encore susceptibles de finir troisièmes avec ce total sont désormais certaines de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes qualifiés pour les seizièmes de finale. Le Paraguay, déjà troisième du groupe D avec quatre unités, est donc officiellement qualifié, tout comme les autres nations concernées dans les groupes restants. Un scénario qui illustre parfaitement les calculs permanents engendrés par le nouveau format à 48 équipes, où certaines sélections peuvent désormais valider leur billet pour la phase à élimination directe avant même de disputer leur ultime rencontre de groupe.