Ligue des Champions

LdC : l’UEFA explique le changement horaire du coup d’envoi de la finale

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le trophée de la Ligue des Champions. @Maxppp

Depuis la fin du mois d’août, l’UEFA a annoncé que le coup d’envoi de la finale de la Ligue des Champions ne sera plus donné à 21h, mais à 18h. Pourquoi une telle modification ? Interrogé, le directeur marketing de l’UEFA, Guy-Laurent Epstein, a donné une explication.

«C’est un service pour les fans qui vont au match. Tout le monde se déplace. Dans certains pays, quand tu finissais à 23 heures ou minuit si le match s’étendait, le retour pour le public à la maison ou à l’hôtel n’était pas toujours évident. Puis, en s’installant à 18 heures, c’est aussi plus intéressant en diffusion pour le Moyen-Orient et l’Asie. Je peux imaginer que certaines chaînes de télé ne soient pas contentes mais, à la fin, le produit est tellement fort que le succès sera au rendez-vous», a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Équipe.

