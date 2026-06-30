L’Atlético a bien déposé une plainte contre le Barça

L’Atlético en a marre, et l’Atlético est passé à l’action. Agacé par les agissements du FC Barcelone, qui fait le forcing pour enrôler Julian Alvarez, le club de la capitale espagnole vient de déposer une plainte auprès de la FIFA et de la Fédération Espagnole, comme l’indique la Cadena COPE.

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Les Colchoneros dénoncent un harcèlement des Catalans, qui auraient en plus discuté avec le joueur sans leur accord selon eux, ce qui enfreint les règles de la FIFA en termes de mercato. Les Madrilènes espèrent que les deux organismes vont prendre des sanctions contre le champion d’Espagne, alors que la presse espagnole évoque déjà une possible interdiction de recruter comme éventuelle sanction…