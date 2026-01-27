Menu Rechercher
Rennes dit non à Al-Hilal pour Kader Meïté

La joie de Kader Meïté avec Rennes. @Maxppp

Comme révélé par nos soins, Al-Hilal est prêt à proposer 40 M€ pour s’attacher les services de Kader Meïté, l’attaquant de 18 ans du Stade Rennais. Arrivé à Rennes à l’été 2023 en provenance de Montrouge, Meïté s’est rapidement imposé dans l’effectif, avec déjà 3 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Le jeune joueur suscite un intérêt croissant et son profil est suivi de près par le club saoudien, désireux de boucler rapidement le dossier.

Mais, d’après Le Parisien, Rennes a déjà refusé cette première offre et ne souhaite pas se séparer de son attaquant pour l’instant, considérant Meïté comme un élément important pour la fin de saison. Le club breton reste ferme sur sa position, même si Al-Hilal pourrait revenir à la charge avec une proposition revue à la hausse. Pour l’heure, l’avenir du jeune international prometteur reste donc en suspens, et toutes les parties attendent sa décision.

