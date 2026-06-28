CdM 2026, Portugal : Cristiano Ronaldo est le joueur ayant disputé le plus de minutes

Cristiano Ronaldo continue d’occuper une place centrale dans la sélection portugaise, mais son utilisation interroge de plus en plus au fil de la Coupe du Monde 2026. Lors du dernier match de groupe face à la Colombie (0-0), disputé dans des conditions climatiques éprouvantes à Miami, le capitaine portugais est apparu physiquement limité en fin de rencontre, incapable d’accélérer et de peser sur le jeu dans le dernier tiers du terrain. Pourtant, Roberto Martínez l’a maintenu sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final, prolongeant une dynamique déjà visible depuis le début du tournoi : Ronaldo a disputé l’intégralité des 270 minutes de la phase de groupes, auxquelles s’ajoutent les arrêts de jeu, faisant de lui l’un des joueurs les plus sollicités, si ce n’est le plus utilisé, de ce Mondial selon ESPN.

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Cette gestion du temps de jeu alimente un débat récurrent au sein du staff portugais, d’autant que d’autres sélections n’hésitent pas à ménager leurs cadres dans une compétition aussi exigeante. Contrairement à des profils comme Lionel Messi ou Erling Haaland, préservés lors du 3e match, Ronaldo a enchaîné les titularisations sans rotation réelle, même lorsque le scénario de match aurait pu permettre une sortie anticipée. Le sélectionneur portugais assume ce choix, estimant que son capitaine reste un buteur capable de faire basculer une rencontre à tout moment.